Берлин, , 15:37 — REGNUM Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона состоятся 4 июля в Париже, заявил 1 июля официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебенштрайт.

Федеральный федеральный канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон Bundesregierung.de

Он уточнил, что Шольц отправится во Францию вечером 4 июля. В рамках рабочего ужина у него состоится разговор с Макроном.

«Канцлер и президент обсудят текущую международную ситуацию и двусторонние отношения», — сказал Хебенштрайт.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня германский канцлер заявил, что для восстановления Украины необходим новый «план Маршалла». Так называлась программа помощи Европе после окончания Второй мировой войны.

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