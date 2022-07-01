Москва, , 15:31 — REGNUM В РФ сильно изменились модели потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

С покупками (сс) Jacek Dylag

«Модели потребительского поведения после февраля 2022 года сильно изменились, — констатировал он. — Покупатели стали больше ориентироваться на цену товара при его выборе, стало меньше необдуманных покупок. Платежеспособность населения уменьшилась. Поэтому потребительский спрос будет в ближайшем будущем продолжать падать, но замедляющимся темпами. Мы привыкаем к новым условиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин оценил ситуацию с курсом рубля и рассказал, каким может быть его курс к осени 2022 года.

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