Москва, 1 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В РФ сильно изменились модели потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

(сс) Jacek Dylag С покупками

«Модели потребительского поведения после февраля 2022 года сильно изменились, — констатировал он. — Покупатели стали больше ориентироваться на цену товара при его выборе, стало меньше необдуманных покупок. Платежеспособность населения уменьшилась. Поэтому потребительский спрос будет в ближайшем будущем продолжать падать, но замедляющимся темпами. Мы привыкаем к новым условиям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин оценил ситуацию с курсом рубля и рассказал, каким может быть его курс к осени 2022 года.