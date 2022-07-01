Йошкар-Ола, 1 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Ещё один кандидат на пост главы Марий Эл представил документы в Центризбирком республики. Василий Арисов намерен участвовать в выборах в порядке самовыдвижения, сообщает ЦИК региона в своем telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В период с 22 по 27 июля кандидат должен представить в избирком подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и избирателей в свою поддержку. Арисову необходимо собрать подписи 1% избирателей от общего числа зарегистрированных на территории республики — 5230 подписей.

Напомним, ранее Арисов являлся главврачом Волжской центральной городской больницы. Сейчас врач-терапевт. Участвовал в выборах депутатов горсобрания Волжска шестого созыва от партии «Единая Россия» в 2014 году, но утратил статус выдвигающегося кандидата. Также участвовал в конкурсе на пост мэра Волжска в апреле текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Марий Эл Юрий Зайцев подал документы в Центризбирком республики для регистрации кандидатом на пост главы региона. «Несмотря на то, что я являюсь членом партии «Единая Россия», документы я подал как самовыдвиженец. В целом считаю, что сейчас не время для политической борьбы и мы должны сплотиться», — отметил он.

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