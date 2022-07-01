Москва, 1 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Тот курс рубля, который установился в РФ в настоящее время, отрицательно сказывается на экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

ИА REGNUM Рубль

«Текущий курс рубля для экономики РФ является отрицательным фактором, — сказал он. — Он уменьшает конкурентоспособность российских товаров. Поскольку этот курс сейчас формируется во многом под воздействием искусственно созданных управляемых факторов (ограничения валютных переводов, обязательства продавать часть валютной выручки и т.п.), можно предположить, что российские власти этот курс будут постепенно снижать. Оптимальным к осени выглядит курс в 70 рублей за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, что к осени 2022 года инфляция в РФ замедлится, но всё равно останется на высоком уровне.