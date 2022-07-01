Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Порядка 30% жителей США считают, что им, возможно, скоро придется пойти с оружием против правительства страны, следует из результатов опроса, проведенного институтом политики в Чикагском университете.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что соответствующее мнение разделяют 28% жителей США, а также 37% из тех, кто хранит оружие дома.

При этом сообщается, что подобные взгляды озвучил каждый третий республиканец, 20% демократов и 35% граждан, не считающих себя сторонниками ни одной из двух этих партий.

Как следует из результатов опроса, 49% респондентов «все сильнее чувствуют себя чужаками в своей собственной стране».

Опрос был проведен с 19 по 23 мая, в нем приняли участие 1 тыс. человек. Допустимая погрешность составляет 3,53%.