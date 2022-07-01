Москва, 1 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. К осени 2022 года инфляция в России замедлится, но всё равно останется на высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Pixabay.com Инфляция

«Инфляция к осени в России замедлится, однако все равно останется на высоком уровне. Факторами замедления сейчас являются сокращение внутреннего совокупного спроса, уход эмоций после начала спецоперации, выход на рынок нового урожая осенью, активизация импортозамещения, — сказал он. — Да, последний процесс идёт непросто, но совокупное предложение всё равно восстанавливается благодаря выходу на рынок новых российских брендов и производителей. Фактором, ускоряющим инфляцию, является большой уровень издержек производителей из-за высоких цен на сырье. Инфляция в годовом исчислении в России останется на уровне 15-17%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, чем для РФ может оказаться опасна продуктовая дефляция.