Цхинвал, , 15:28 — REGNUM Президент Южной Осетии Алан Гаглоев 1 июля отправил в отставку сразу троих заместителей министра внутренних дел республики. Указы были обнародованы на сайте главы государства.

Республика Южная Осетия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что уволены с постов Ахсар Джабиев, Геннадий Тигиев и Тарзан Кокойти. Также в этот день бы снят с поста главы администрации Цхинвала Алан Кочиев.

Указы вступили в действие в день их подписания.

Напомним, Гаглоев стал президентом Южной Осетии 24 мая. На следующий день правительство республики, согласно конституции, ушло в отставку. 20 июня новым премьер-министром был назначен Константин Джуссоев.