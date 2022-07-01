Джакарта, 1 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 2049 случаев заражения коронавирусом, сообщает СNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 1 июля в Индонезии выявили 6 090 509 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1921 житель Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 916 854 человека.

В период с 30 июня по 1 июля от COVID-19 в Индонезии умерли три человека. Всего эпидемия унесла жизни 156 740 жителей Индонезии.

Увеличение числа случаев заражения коронавирусом вызвано распространением в Индонезии штаммов «Омикрона» BA.4 и BA.5. В настоящее время выявлено 739 случаев заражения штаммов «Омикрона».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с кончиной министра административной реформы Тьяхджо Кумоло.