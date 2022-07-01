Москва, 1 июля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Серьезное снижение активности в российской автомобильной промышленности сказалось и на производстве в РФ стального проката. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июля заявила заместитель директора института финансово-промышленной политики финансового университета при правительстве РФ Евгения Морева.

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«Динамика производства стального проката связана с факторами международного и национального характера, — сказала она. — К первым относятся нестабильность мирового рынка в целом, восстановление мировой и российской экономики после пандемии, а также введенные против России санкции, которые ограничивают внешний спрос и, соответственно, отчасти национальное производство».

Что касается внутренних факторов, то, как пояснила Морева, к ним относится прежде всего серьезное снижение активности автомобильной промышленности, а также сезонность строительства в большой части российских регионов.

«На 2022 год ряд экспертов прогнозируют совокупное падение внутреннего спроса на металлопродукцию в размере до 30%», — добавила Морева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что РФ не избежать падения производства стального проката во втором полугодии 2022 года.