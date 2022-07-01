Самара, 1 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. 15 заявок с инновационными проектами были одобрены к статусу резидентов технопарка «Жигулевская долина» в Самарской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

ИА REGNUM Информационные технологии

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Сообщается, что данное решение было принято на заседании единого экспертного совета технопарков под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Отмечается, что среди одобренных стартапов — проекты в области создания новых материалов, в сфере инжиниринга, проекты по разработке мобильных дата-центров, CRM-системы, автоматизированной системы переработки стоков.

«Жигулевская долина» — крупнейшая инновационная площадка региона, предоставляющая стартапам широкий спектр возможностей для роста и выхода на различные рынки. По итогам последнего экспертного совета мы отбираем заявки со готовыми проектами и стартапами, развитие которых способствует укреплению технологической независимости страны, — IT, инжиниринг, энергетика, создание новых материалов», — приводит пресс-служба слова Богданова.

Сообщается, что, получив статус резидента инновационные стартапы получат доступ к различным мерам государственной поддержки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Белоруссии было подписано соглашение о сотрудничестве технопарка «Жигулевская долина» с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень».