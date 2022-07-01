Париж, 1 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Российский посол во Франции Алексей Мешков предложил переименовать французские САУ CAESAR.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что поставленные из Франции на Украину САУ используются против мирного населения, поэтому их уместнее называть иначе.

«Пора бы переименовать французские «Цезари» в «Неронов», потому что они бьют по мирному населению, убивают женщин, детей, разрушают города ДНР и ЛНР», — сказал Мешков.

Посол напомнил, что французская сторона объясняет поставки вооружения как раз защитой мирного населения.