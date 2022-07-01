Москва, , 15:24 — REGNUM Для большинства российских граждан после пандемии коронавируса жизнь вернулась в привычное русло еще в феврале. Но ряд ограничений оставался, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В преддверии сезона отпусков самым сложным из остававшихся был запрет на запрет на работу заведений общепита ночью. Сейчас и это ограничение снято. Для мигрантов существенные изменения произошли лишь в конце мая.

Для иностранцев снятие коронавирусных ограничений означает отмену приостановления течения сроков временного пребывания иностранных граждан в РФ, сроков действия документов, представляющих право на пребывание и проживание в РФ, сроков нахождения за пределами РФ, необходимых для принятия решения об аннулировании РВП, ВНЖ, разрешения на работу ВКС и т.д.

Ранее, 20 мая с ряда стран (Абхазия; Белоруссия; ДНР; Казахстан; Китай; ЛНР; Монголия; Южная Осетия) были сняты ограничения на посещения», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снимает все введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

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