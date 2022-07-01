Москва, 1 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Для большинства российских граждан после пандемии коронавируса жизнь вернулась в привычное русло еще в феврале. Но ряд ограничений оставался, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В преддверии сезона отпусков самым сложным из остававшихся был запрет на запрет на работу заведений общепита ночью. Сейчас и это ограничение снято. Для мигрантов существенные изменения произошли лишь в конце мая.

Для иностранцев снятие коронавирусных ограничений означает отмену приостановления течения сроков временного пребывания иностранных граждан в РФ, сроков действия документов, представляющих право на пребывание и проживание в РФ, сроков нахождения за пределами РФ, необходимых для принятия решения об аннулировании РВП, ВНЖ, разрешения на работу ВКС и т.д.

Ранее, 20 мая с ряда стран (Абхазия; Белоруссия; ДНР; Казахстан; Китай; ЛНР; Монголия; Южная Осетия) были сняты ограничения на посещения», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снимает все введённые из-за пандемии коронавируса ограничения.

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