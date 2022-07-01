Бухарест, 1 июля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Масштабная программа правительства Румынии по компенсации средств населению за утилизацию использованной бытовой техники завершилась досрочно по причине отсутствия в государственном бюджете соответствующих денежных средств. Об этом 1 июля сообщает румынская газета Jurnalul.

Александр Погожев ИА REGNUM Старую бытовую технику ждёт переработка

Согласно официальной информации, 30 июня в министерстве окружающей среды (ММ) Румынии заявили о том, что выделенные правительством 10 млн леев ($2 млн) были исчерпаны всего через полчаса после объявления соответствующей общенациональной акции.

«На пункты приема стиральных и посудомоечных машин, а также видеомагнитофонов, пылесосов и телевизоров доставлено миллионы единиц техники, — говорится в заявлении ведомства. — В данный момент мы больше не можем за это платить».

При этом источник в ММ Румынии сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что указанная программа может быть возобновлена после 5 июля текущего года.

Напомним, ранее в кабмине Румынии объявили о начале начисления компенсации за сданную в утиль нерабочую бытовую технику.