Гродно, Белоруссия, 1 июля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. О планах по расширению торговых связей и взаимодействию с белорусскими партнерами заявил врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин в ходе IX Форума регионов России и Белоруссии. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба врио главы Саратовской области.

Saratov. gov.ru IX Форум регионов России и Белоруссии

Между правительством Саратовской области и Витебским городским исполнительным комитетом несколько лет назад было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны в рамках форума подписали план мероприятий по реализации соглашения.

Ключевым направлением взаимодействия остаются торгово-экономические отношения. В 2021 году внешнеторговый оборот региона с Белоруссией составил более 102 млн долларов США, рост за год на 16,7%. Среди традиционных экспортных товаров — подсолнечное масло, подшипники, различное оборудование и ряд других товаров.

Стороны планируют расширять взаимодействие.

ИА REGNUM ранее сообщало, Россия и Белоруссия продолжают последовательно наращивать сотрудничество в различных сферах.

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