Калуга, , 16:35 — REGNUM Вопросы безопасного пребывания на территории региона жителей Донбасса и Украины стали предметом разговора на заседании региональной антитеррористической комиссии 1 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Гуманитарная помощь беженцам с Донбасса Фото пресс-службы Калужского турбинного завода

С 24 февраля по 21 июня 2022 года в регион приехали 2754 граждан (1924 взрослых и 830 детей) из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также других территорий Украины. 1115 приезжих устроены в пункты временного размещения, обеспечены питанием и предметами первой необходимости, получают медицинскую и психологическую помощь. Дети продолжают образование. Взрослым оказывается содействие в трудоустройстве. По мнению участников заседания, в сложившейся ситуации важно помочь приехавшим людям сориентироваться и адаптироваться на новом месте, интегрировать их в местную культуру, социальную жизнь, обезопасить от деструктивного влияния и других негативных проявлений.

Губернатор Владислав Шапша напомнил, что с 1 июня в области началась летняя оздоровительная кампания. Один из детских спортивно-оздоровительных центров региона принимает в 2022 году детей из Луганской Народной Республики. За лето в нем отдохнут около 500 молодых жителей Первомайска. В частности, калужский губернатор рекомендовал руководству министерства образования и науки области совместно с муниципалитетом и руководством центра обратить внимание на уязвимые места в защищенности мест отдыха детей, усилить пропускной и внутриобъектовый режимы, оборудовать лагерь инженерно-техническими средствами защиты.

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