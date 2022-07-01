Донецк, , 15:20 — REGNUM В течение нескольких последних дней интенсивность обстрелов Донецка со стороны украинских нацистов снизилась. Об этом 1 июля сообщил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в эфире «Первого канала».

Даниил Безсонов Dnr-online.ru

Как отметил Безсонов, в течение первых трёх недель с начала июня интенсивность обстрелов Донецка со стороны киевских боевиков была очень высокой, и они производились в основном в светлое время суток.

Также он указал, что в результате работы артиллерии и авиации республики и Вооружённых сил РФ «где-то уже дней пять интенсивность (ударов) по Донецку заметно снизилась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что силы Донецкой Народной Республики ведут наступление в направлении Славянска.