Симферополь, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Задымление в районе Крымского моста связано с учениями, об этом в телеграм-канале написал глава республики Крым Сергей Аксёнов 1 июля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», — уточнил глава Крыма.

Аксёнов добавил, что ситуация находится под контролем силовых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Упрдор «Тамань» сообщило о временном ограничении движения по Крымскому мосту в сторону Новороссийска из-за автоаварии. Движение в сторону Керчи не ограничено.