Симферополь, , 15:17 — REGNUM Возле Крымского моста проходят учения правоохранительных органов, сообщил 1 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крымский мост Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он прокомментировал информацию о задымлении возле объекта.

«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — приводит слова руководителя региона РИА Новости.

Аксёнов заверил, что никакой опасности ни для моста, ни для жителей нет. Ситуация полностью контролируется на месте сотрудниками силовых структур.