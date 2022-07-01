Глава Крыма объяснил задымление в районе Крымского моста
Симферополь, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Возле Крымского моста проходят учения правоохранительных органов, сообщил 1 июля глава Крыма Сергей Аксёнов.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Крымский мост
Он прокомментировал информацию о задымлении возле объекта.
«Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», — приводит слова руководителя региона РИА Новости.
Аксёнов заверил, что никакой опасности ни для моста, ни для жителей нет. Ситуация полностью контролируется на месте сотрудниками силовых структур.