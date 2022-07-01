Москва, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Предложение главы ГИБДД разрешить разгон автомобилей до 150 км/ч в целом здравое, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.

Mehar Скоростная автомагистраль

«Ведь во всем мире строительство высокоскоростных трасс, особенно автомобильных один из трендов развития инфраструктуры, в том числе и транспортной.

Тем более, что развитие автодорожной сети на перспективу ближайших пяти лет выбрана в качестве приоритетов национального развития.

Разумеется, в свете этого должны меняться и ПДД, расти разрешённая скорость и так далее. Однако очевидно, что подобное развитие должно происходить одновременно с усилением мер контроля на таких дорогах.

При чем не в контексте исполнения плана конкретного подразделения ГИБДД по сбору штрафов, а именно, контроля за нарушениями и неотвратимости наказания за это нарушение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, скоростной режим на отдельных участках дорог можно повысить до 150 км/ч, заявил начальник ГИБДД России Михаил Черников.

Читайте также: Глава ГИБДД предложил «разогнать дороги» до 150 км/ч