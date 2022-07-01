Москва, 1 июля 2022, 15:16 — REGNUM С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» будут остановлены для проведения планового технического обслуживания, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG.
Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток» можно использовать на полную мощность.
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