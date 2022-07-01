Москва, 1 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. С 11 по 21 июля обе нитки «Северного потока» будут остановлены для проведения планового технического обслуживания, сообщает оператор магистрали Nord Stream AG.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временную остановку обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — говорится в сообщении оператора.

Отмечается, что график и план работ были заблаговременно согласованы с партнерами Nord Stream AG по транспортировке газа выше и ниже по потоку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что газопровод «Северный поток» можно использовать на полную мощность.

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