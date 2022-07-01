Манчестер, Великобритания, 1 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» подписал контракт с бывшим вратарём немецкой «Арминии» Штефаном Ортегой. Об этом 1 июля сообщается на сайте клуба.

«Манчестер Сити»

Отмечается, что 29-летний немецкий голкипер перешёл в «Манчестер Сити» бесплатно, на правах свободного агента. Срок его контракта с «Арминией» истёк 30 июня.

По информации портала Transfermarkt, стоимость Ортеги оценивается в €6 млн.