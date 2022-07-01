Вашингтон, 1 июля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Electronic Arts подверглась резкой критике со стороны геймеров за публикацию в соцсети, в которой компания высмеяла людей, предпочитающих играть в однопользовательские игры. Об этом 1 июля сообщает портал VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Администрация страницы издателя разместила пост, в котором своеобразно интерпретировала известный мем, популярный на западе. «Они на десятку (имеется в виду оценка людей по шкале 10 баллов — ИА REGNUM), но любят играть только в однопользовательские игры», — написало руководство аккаунта. Реакция пользователей была бурной: они разместили под постом более 7 тыс. негативных комментариев, к дискуссии даже присоединились известные разработчики.

Например, студия Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Pillars of Eternity) ответила таким образом: «Одиночная игра — это круто. Мультиплеер отстой. Игры классные». На публикацию отреагировали и сотрудники студий EA, которые занимаются созданием одиночных игр. Глава EA Respawn Entertainment Винс Зампелла (Titanfall, Jedi: Fallen Order) оставил под постом обычный смайлик, а директор по дизайну Jedi: Survivor «подмигнул».

Напомним, многопользовательская экшн-игра Battlefield 2042, разработкой корой занимается студия EA DICE, стала одним из самых спорных последних проектов Electronic Arts. По мнению многих геймеров, разработчики выпустили её в релиз недоделанной.