Москва, 1 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Обе нитки газопровода «Северный поток» временно остановят для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в компании Nord Stream AG.

Gazprom.ru Газопровод «Северный поток»

В компании рассказали, что с 11 по 21 июля 2022 года произойдёт временная остановка беих ниток трубопровода «Северный поток» для проведения плановых работ. В частности, будет произведено тестирование механических компонентов и систем автоматизации для обеспечения безопасной эксплуатации.

Данные сроки были указаны в предварительном графике работ, работы запланированы заблаговременно и согласованы с партнёрами, рассказали в компании.