Прага, 1 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Председательство Чехии в Евросоюзе началось с совместного заседания членов Еврокомиссии и чешского правительства в замке города Литомышль на востоке страны. Об этом сообщает 1 июля Чешское ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Накануне премьер-министр Чехии Пётр Фиала заявил журналистам, что его страна будет председательствовать в Евросоюзе в очень сложный период, связанный с конфликтом на Украине. Он отметил, что наряду с этой темой самой важной будет ещё одна — обеспечение энергетической безопасности стран ЕС, включая поиск альтернативных поставщиков нефти и газа.

Совместное заседание в старинном городе Литомышле проходит в формате рабочего обеда в пивоваренном заводе замка. Планируется, что члены верхней и нижней палат чешского парламента присоединятся к участникам встречи.

Также ожидаются переговоры председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Фиалы, членов Еврокомиссии с отдельными чешскими министрами. Позднее намечена пресс-конференция фон дер Ляйен и Фиалы.

В рамках культурной программы будет открыта фотовыставка и состоится концерт классической музыки.

Как сообщало ИА REGNUM, Чехия будет председателем Совета ЕС до 31 декабря 2022 года включительно, после чего передаст эти полномочия Швеции.