Новый Орлеан, США, , 15:58 — REGNUM Известная актриса Александра Даддарио сыграла свадьбу. Об этом сообщило издание The Economic Times 1 июля.

Александра Даддарио Цитата из видеоинтервью

Избранником артистки стал продюсер Эндрю Форм, который старше её на 16 лет. Свадебное торжество состоялась в банкетном зале в Новом Орлеане (США).

Напомним, Александра Даддарио начала актёрскую деятельность в 2002 году и к настоящему моменту успела сняться в более чем 40 проектах. Наибольшую известность артистке принесла роль в экранизации романов о Перси Джексоне.

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