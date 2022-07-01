Новый Орлеан, США, 1 июля, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Известная актриса Александра Даддарио сыграла свадьбу. Об этом сообщило издание The Economic Times 1 июля.

Цитата из видеоинтервью Александра Даддарио

Избранником артистки стал продюсер Эндрю Форм, который старше её на 16 лет. Свадебное торжество состоялась в банкетном зале в Новом Орлеане (США).

Напомним, Александра Даддарио начала актёрскую деятельность в 2002 году и к настоящему моменту успела сняться в более чем 40 проектах. Наибольшую известность артистке принесла роль в экранизации романов о Перси Джексоне.