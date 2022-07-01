Чебоксары, , 15:08 — REGNUM Мемориал «Строителям безмолвных рубеже», который открылся в Чувашии, будет содействовать сбережению «нашей исторической памяти, воспитанию молодёжи в духе патриотизма». Строительство оборонительных рубежей — «особая, незабываемая страница нашей военной истории». Об говорится в приветственном слове президента Владимир Путина, направленном участникам форума городов трудовой доблести и церемонии открытия мемориала в честь тружеников тыла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии Наталия Николаева © ИА REGNUM

1 июля в Козловском районе Чувашии открылся федеральный мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который стал одним из значимых проектов Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, проводившегося в республике в 2021 года. Также в Чебоксарах проходит второй всероссийский форум городов трудовой доблести.

В связи с данными событиями президент России Владимир Путин направил обращение в адрес участников. Глава государства напомнил, что с первых дней Великой Отечественной войны «весь наш народ, плечом к плечу поднялся на защиту Родины», огромный вклад в Великую Победу внесли труженики тыла.

«В знак глубочайшего уважения и благодарности тем, кто в суровых условиях работал на оборонных и промышленных предприятиях, на транспорте и в шахтах, не щадя себя и своей жизни — обеспечивал фронт всем необходимым — было учреждено почётное звание «Город трудовой доблести», — говорится в приветственном слове.

Владимир Путин отметил, что по праву «высокий чести» удостоен и город Чебоксары, где эвакуированные заводы выпускали боеприпасы и аппаратуру для морской и авиационной техники, продовольствие и одежду для бойцов.

«И конечно, особая, незабываемая страница нашей военной истории — строительство оборонительных рубежей вокруг крупных индустриальных центров страны. Два таких обвода — Сурский и Казанский — проходили по территории Чувашии. И сегодня, в память об этом поистине народном подвиге здесь открывается мемориал «Строителям безмолвных рубежей», — отмечается в обращении.

Президент выразил уверенность в том, что возведение данного «величественного монумента будет содействовать сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодёжи в духе патриотизма, гордости за ратные подвиги и трудовые свершения отцов и дедов».

Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод строились с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года и в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Их протяжённость на территории Чувашии составила 380 км. Ежедневно в строительстве участвовали до 110 тыс. человек.

Напомним, в 2015 году ИА REGNUM по инициативе главного редактора, кандидата исторических наук Модеста Колерова начало вести тему строительства Сурского рубежа и Казанского обвода в Чувашии. В 2020 году проект по инициативе руководителя глава республики Олега Николаева получил поддержку на государственном уровне регионе и 2021 год в Чувашии стал Годом трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, разработана программа мероприятий, одним из главных пунктов событий которой стало возведение мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе.