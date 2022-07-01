Липецкая область, 24 июля, 2006, 12:39 — ИА Регнум. Введение специальных налоговых режимов в Липецкой области способствовало созданию благоприятного климата для представителей малого бизнеса. Однако, пользуясь снижением налогового бремени, отдельные категории предпринимателей стремятся необоснованно занизить налогооблагаемую базу. Об этом свидетельствуют итоги и деятельности в 1 полугодии 2006 года управления по налоговым преступлениям УВД Липецкой области. Сотрудниками управления выявлено 249 преступлений, в том числе 82 налоговых. Установленная в ходе расследования уголовных дел сумма причиненного государству материального ущерба составила 117 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности в бюджеты различных уровней возмещено 367 млн. рублей, из них 87 млн. рублей в рамках расследования уголовных дел. Направлено в суд 29 уголовных дел, в том числе 12 налоговой направленности. Судами Липецкой области в истекшем периоде текущего года осуждены 9 граждан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УВД Липецкой области.