Москва, , 15:07 — REGNUM Трудно объяснить, какой из компаний это более выгодно объединять сервисы — Microsoft или Samsung, ведь первая специализируется на софте, вторая — на «железе», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Тест видеоигр Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Этот союз в современном мире очевиден как зачем когда-то был нужен фотоаппарат без фотопленки. С другой стороны, Microsoft не предполагал что на рынке софта будет такая конкуренция, где стартапы растут, как грибы, и вытесняют гиганта из многих ниш.

Работать с Samsung — это мощный ход и скорее всего желание повторить успех Apple, когда они запускали свои облачные сервисы для своей же техники.

Думаю, что Samsung пошёл на это, чтобы также конкурировать с Apple и тоже видит от сделки одни плюсы.

Samsung разрабатывает физические продукты и тут даже при выгодной сделки сбавлять в цене не куда, тогда как Microsoft скорее всего может снизить до 50% для стартового укрепления позиции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Samsung официально запустила для своих smart-телевизоров игровой сервис Gaming Hub, который она создавала совместно с Microsoft.

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