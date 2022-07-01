Донецк, 1 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Смертный приговор, который ранее был вынесен воевавшему в Донбассе на стороне киевского режима наёмнику из Марокко Брагиму Саадуну судом Донецкой Народной Республики (ДНР), обжаловала 1 июля его адвокат Елена Веснина.

Марина Александрова ИА REGNUM Александр Дейнека. Наемник интервентов

«Кассационная жалоба подана», — приводит её слова РИА Новости.

При этом подача такой апелляции приостановит вступление приговора представителю Марокко в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Донецке два гражданина Великобритании и один гражданин Марокко признали себя виновными в вооруженной агрессии Киева, направленной на захват власти в ДНР и были приговорены к смертной казни.