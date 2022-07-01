Кемерово, 1 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 1 июля, две жительницы города отмечают 100-летний юбилей. Об этом сообщил мэр Илья Середюк.

t. me/ilyaseredyuk 100-летние жительницы Кемерова Елена Шевченко и Нина Шубина

«Елена Ильинична Шевченко и Нина Петровна Шубина — труженицы тыла, имеют звание «Ветеран труда», обе выбрали благородную профессию, связанную с помощью людям», — сказал Середюк.

Он рассказал, что Елена Шевченко родом из Алтайского края. В первые годы войны она работала в детских яслях, а потом — санитаркой в поликлинике. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А Нина Шубина родилась в Топкинском районе. С 1942 года она трудилась на военном заводе, а после войны — медсестрой в поликлинике.