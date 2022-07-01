Безсонов: силы ДНР наступают в направлении Славянска
Донецк, 1 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики ведут наступление в направлении Славянска. Об этом 1 июля в эфире Первого канала сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Dnr-online.ru
Даниил Безсонов
Он рассказал, что на территории республики наступательные действия ведутся в районе Славянска, а также на южном фронте возле Угледара.
Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Чечни Апты Алаудинов сообщил об освобождении города Приволье.