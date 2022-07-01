Москва, , 15:03 — REGNUM Компании S7 Airlines и AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») в своей стратегии развития ориентировались в первую очередь на глобальный рынок, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Самолет (сс) Kurush Pawar — DXB

«После введения санкций и приостановки действия сертификатов лётной годности, компании могли совершать внутрироссийские рейсы, а международные по очень ограниченному кругу стран.

Полноценная перестройка международной стратегии занимает несколько лет, в то же время пока неясно, как нужно эту стратегию выстраивать, на какие рынки выходить и как на них работать.

Внутрироссийские полёты, полёты в Китай и другие страны, не присоединившиеся к санкциям, не могут заместить в текущий момент выпавший сегмент бизнеса компаний. В то же время лизинговые платежи по самолётам необходимо перечислять на специальные рублёвые счета, открытые в уполномоченных банках.

Запрос на разрешение возврата самолётов лизингодателю у Минтранса выглядит, как попытка снизить расходы для компании S7 и попытка возврата на рынок AirBridgeCargo в новой форме.

S7 хочет вернуть Boeing 737-8 МАХ, который не может эксплуатировать в России из-за запрета в 2019 году, вызванного авиакатастрофами самолётами этого типа, чтобы не делать лизинговые отчисления по самолёту.

AirBridgeCargo, скорее всего, хочет возобновить работу на глобальном рынке с партнёром из ОАЭ Etihad максимально дистанцировавшись от России. Тут может быть сотрудничество в формате авиаброкера, в форме соглашения о разделении прибыли или формате создания совместного предприятия.

Последнее наиболее вероятно, так как компания часть персонала релоцировала в ОАЭ, часть сократила и часть перевела в компанию «Волга-Днепр».

Вероятно, происходит разделение направления деятельности, в ходе которого будут существовать две максимально дистанцированные друг от друга компании AirBridgeCargo на глобальном рынке и «Волга-Днепр» в России», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, две российские авиакомпании подали заявки в Министерство транспорта с просьбой вернуть самолеты иностранным лизингодателям.

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