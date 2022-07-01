Тбилиси, 1 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Посол Грузии во Франции Тея Катукия подала в отставку, так как её попросили это сделать в связи с неудовлетворительным выполнением обязанностей. Об этом говорится в обнародованном 1 июля заявлении грузинского МИД.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

В ведомстве отреагировали на заявление Катукия, что она уходит, так как министерство не устраивает её «политическая беспристрастность».

«Мы удивлены клеветническими обвинениями госпожи Теи Катукия в адрес Министерства иностранных дел Грузии, — отметили в МИД. — К сожалению, ей не удалось обеспечить надлежащее выполнение возложенных на неё прав и обязанностей».

По данным внешнеполитического ведомства, был разговор с Катукия, в ходе которого ей указали на то, что она не справляется на своём посту. На этом основании от неё попросили подать в отставку.