Гродно, Белоруссия, 1 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Из 528 пензенских экспортеров порядка 200 предприятий (около 40%) поставляют свою продукцию в Белоруссию. Об этом 1 июля заявил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на Форуме регионов России и Белоруссии в Гродно.

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«По итогам I квартала 2022 года, доля экспорта в Беларусь возросла, составила более 9% от общего объема экспорта области и 128% к соответствующему периоду 2021 года», — отметил глава области.

С января по май текущего года поставлено 3,4 тыс. тонн продукции агропромышленного комплекса, что превышает показатель прошлого года на 46%. Для пензенских аграриев в 2021 году в Белоруссии закупили 94 единицы сельхозтехники. В планах до 2026 года приобрести поэтапно 256 тракторов и 179 зерноуборочных комбайнов, добавил Мельниченко.

Масштабная работа проводится с белорусскими коллегами по импортозамещению, подчеркнул глава Пензенской области, добавив, что видит серьезный потенциал развития в кооперации и совместных предприятиях с республикой Беларусь.

В заключении выступления губернатор сообщил о новом логистическом проекте.

«Планируем запустить новый закольцованный контейнерный маршрут в Китайскую Народную Республику: Брест-Пенза-Достык-Алашанькоу-Ченду. Это будет интересный логистический проект», — резюмировал руководитель субъекта федерации.

ИА REGNUM напоминает, представители Пензенской области планируют в июле принять участие в XXXI международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

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