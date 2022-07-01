Симферополь, , 14:58 — REGNUM Движение по Крымскому мосту в сторону Тамани временно закрыто, причиной стала автоавария. Об этом днём 1 июля сообщил Упрдор «Тамань».

Крымский мост © ИА REGNUM

Как уточняется, 1 июля около 13:40 на мосту, по направлению в сторону Новороссийска, произошла автоавария. На месте работают спасатели, представители ДПС, сотрудники эксплуатирующей организации.

Движение в сторону Керчи по мосту осуществляется без ограничений, в штатном режиме.

Отметим, в мае 2022 года исполнилось четыре года с момента пуска движения по Крымскому мосту, благодаря которому дорога на Крымский полуостров занимает 20 минут. За четыре года мост пересекло 19,5 млн автомобилей.