Луганск, , 14:58 — REGNUM В Луганской Народной Республике освобождён город Приволье, планируется в ближайшее время освободить Новодружеск. Об этом 1 июля сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов.

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Видеозапись с докладом Алаудинова опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в личном блоге.

«Приволье уже полностью находится под нашим контролем. Планируем сегодня освободить Новодружеск и уже оказаться в Лисичанске», — сказал Алаудинов.

Новодружеск является спутником Лисичанска, примыкая к нему с севера. Также наступление на город ведётся с других направлений.