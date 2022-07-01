Сеул, , 14:58 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 273 человека. Об этом 1 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 00:00 1 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 068 239 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 376 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 628 221 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 1767 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 371 160 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 9727 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9528 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до18 368 857.

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