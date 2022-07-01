Москва, 1 июля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Центробанк постоянно отзывает лицензии у недобросовестных банков, но говорить о том, что вся банковская деятельность вышла из тени еще очень рано. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов в ходе круглого стола, посвященного законодательному обеспечению интересов вкладчиков банков, находящихся в процессе банкротного производства.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

По его словам, в 2019 году было отозвано 24 лицензии, в 2020 — 15, в 2021 — 20. В этом году только у одного банка.

«Судя по всему, такая активная фаза расчистки банковского сектора завершена. Однако, общее количество банков, находящихся в стадии банкротства, все еще впечатляет — 331 банк», — пояснил Миронов.

Депутат отметил, что на сегодняшний день от закрытия защищены только 12 российских банков, перечень которых Центробанк определяет ежегодно.

«Как часто у нас бывает, от банковских банкротств больше всего страдают рядовые вкладчики, как физические лица, так и юридические лица, которые совершенно не виноваты в том, что происходит», — сказал Миронов.

Парламентарий добавил, что рядовые вкладчики защищены лишь страховкой в размере 1,4 млн. рублей. Для решения проблемы Миронов предлагает компенсировать 100% вклада, но не более 5 млн. рублей вкладчиков тех банков, в отношении которых еще не завершено конкурсное производство и компенсировать 100% вкладов, но не более 10 млн. рублей вкладчикам банка, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не смогли вовремя распределить свои денежные средства по вкладам в разных банках.

«Важно чтобы эти два предложения распространялись на вклады, начиная с 2014 года», — отметил Миронов.

Также он предлагает поднять страховое возмещение по вкладам до 1,78 млн. рублей.