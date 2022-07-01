Рига, 1 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В субботу, 2 июля, в Риге пройдет военный парад в честь 30-летия Первой Рижской бригады Национальной гвардии Латвии Земессардзе. Как сообщает пресс-служба Рижской думы, на время парада в центре Риги будет ограничено движение транспорта, в связи с чем возможны задержки общественного транспорта.

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В субботу с 11 утра до 14 часов дня по местному времени (совпадает с московским) парад пройдет от Ратушной площади по улице Калькю на площадь у Памятника Свободы, затем по бульвару Бривибас до бульвара Калпака, а далее — по улице Стрелниеку до улицы Ханзас.

Во время парада на упомянутых участках будет ограничено движение транспорта, в связи с чем возможны задержки в движении общественного транспорта. С 9:00 до 12:00 будет частично ограничено движение пешеходов и велотранспорта на Ратушной площади.

Госполиция и Муниципальная полиция Риги в случае необходимости будут ограничивать движение транспорта с 11:30 до 14:00.

Земессардзе (латыш. «Стража Земли») — национальная гвардия Латвии, являющаяся частью Национальных вооруженных сил Латвийской Республики. На конец 2021 года насчитывалось 8 300 военнослужащих.

По словам полковника Раймондса Граубе, 90% земессаргов служат «по соображениям идейной мотивации».