Тамбов, 1 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области 1 июля выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 486 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 114 тыс. 446 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 2437 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.