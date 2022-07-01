Волгоград, , 14:58 — REGNUM В Волгоградской области за прошедшие сутки госпитализировано 30 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в федеральном оперативном штабе. Зарегистрирован один летальный исход.

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Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 225 025 жителей. Справились с заражением 216 570 человек, в том числе 103 — выписаны за сутки. В летальной статистике 6 891 запись.

По данным регионального оперштаба, лечатся в стационарах и амбулаторно 1 564 ковид-пациента.