Уфа, 1 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Советник юстиции Ильшат Рахматуллин назначен на должность прокурора Стерлитамакского района Башкирии сроком на пять лет. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Башкирии Ильшат Рахматуллин

Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Российской Федерации.

Отмечается, что Рахматуллин родился в 1986 году в Хайбуллинском районе, в 2009 году стал выпускником Башкирского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Начал службу в органах прокуратуры Башкирии в 2009 году. Состоял в должностях помощника прокурора Абзелиловского района, помощника, старшего помощника, заместителя прокурора Баймакского района. Не раз поощрялся прокурором Башкирии за примерное исполнение служебных обязанностей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что назначен прокурор Хайбуллинского района Башкирии.