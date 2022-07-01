Новосибирск, , 14:53 — REGNUM Новосибирский государственный университет будет разбираться в сложившейся из-за подозрения в госизмене заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Дмитрия Колкера ситуации. Об этом сообщили в самом вузе.

Новый корпус НГУ Андрей Сивенок

«Университет будет разбираться в сложившейся ситуации и действовать в соответствии с теми возможностями, которые предусмотрены законодательством, — сообщили редакции «РБК Новосибирск» в университете. — О причинах и обстоятельствах задержания преподавателя НГУ Дмитрия Колкера университету на данный момент ничего не известно, сведения уточняются».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что доктор физико-математических наук Дмитрий Колкер, проходящий по делу о госизмене, останется под стражей до конца августа.

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