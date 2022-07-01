Ярославль, , 15:01 — REGNUM В Ярославле с гостиницы «Юбилейная», закрывшейся в июле прошлого года, снимают вывеску. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юбилейная

Напомним, гостиница была открыта в городе ещё в 1973 году. Здание, вместе с земельным участком было выставлено на продажу в 2018 году, в 2021 на него нашёлся покупатель, в связи с чем к концу июля прошлого года гостиница закрылась.

1 июля стало известно, что со здания демонтируют знаменитую вывеску «Юбилейная». Новые владельцы пока не говорят о том, что будут делать со зданием.

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