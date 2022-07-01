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Телефон «Горячей линии» 38.mchs.gov.ru

С первого июля нынешнего года в Латвии прекратил работу телефон горячей линии по коронавирусу 8989 Национальной службы здравоохранения, сообщило местное издание press. lv.

Главной причиной названо общее снижение числа заболеваемых Covid-19 в стране. До сих пор по этому телефону проходила запись на вакцинацию, предоставлялась информация о прививках и цифровых ковид-сертификатах.

С момента запуска справочного телефона в феврале 2021 года население получило более 720 000 консультаций.

Подчеркивается, что записаться на прививку по-прежнему можно на сайте www. manavakcina. lv, через семейного врача или в кабинете вакцинации ближайшего медицинского учреждения.

Если пожилой человек хочет пройти вакцинацию на дому, Национальной службы здравоохранения просит звонить по телефону 8000 1234 по рабочим дням и в рабочее время.

В национальной службе не исключают, что линия может возобновить свою работу при первых факторах возвращения эпидемии коронавируса в Латвию.